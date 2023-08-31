Эксперт тем самым обосновал свою убежденность в том, что, если американские советники и принимают участие в консультациях с Киевом, то их советы не всегда воспринимаются командованием ВСУ.

Если бы планом контрнаступления занимались американские специалисты, украинские военнослужащие смогли бы добиться более значимых успехов. Такую позицию озвучил бывший американский разведчик Тони Шаффер во время своего интервью.

В распоряжении ВС США имеются бронетанковые соединения, которые могут пробить практически любую оборону противника. Подразделения успели зарекомендовать себя во время противостояния в Ираке. Если бы планирование контрнаступлением доверили американским военным, то ВСУ уже бы преодолели российские оборонительные рубежи.

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Эксперт подчеркнул, что Киев отказывается слушать мнение более опытных «коллег». Руководство ВСУ придерживается собственной тактики, а рекомендации зарубежных специалистов, чаще всего, пропускает «мимо ушей».

Шаффер не знает точного источника проблемы. Либо в Америке отсутствуют компетентные командиры и военные, либо украинские военнослужащие отказываются принимать указания, действуя по своему усмотрению.

Руководство ВСУ проходило обучение в различных европейских государствах. Это может быть одной из причин разрозненности украинской армии. Имея на руках лишь отличающийся боевой опыт наставников, руководители ВСУ не могут составить единый план действий.