Сначала пробная версия чат-бота была доступна для тестирования ограниченной группе пользователей, поскольку китайские регулирующие органы заявили, что любые подобные сервисы могут «выйти в народ» только после их одобрения.

Китайская технологическая компания Baidu сделала объявление о том, что с 31 августа все желающие смогут воспользоваться её чат-ботом ERNIE Bot.

Как отметили в заявлении, размещенном на официальном портале компании, ботом сможет пользоваться вся общественность. Найти сервис можно на сайте фирмы или скачав мобильное приложение.

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Перед этим представители РИА Новости «побеседовали» с ИИ. Он оказался вполне подкованным «собеседником», предсказав дальнейшее состояние экономики РФ, рассказал об отношениях между Москвой и Пекином, а также почему россияне приобретают сахар в кризисные моменты.

7 февраля нынешнего года компания Baidu поделилась с общественностью новостями о своем новом проекте. Им стал искусственный интеллект ERNIE Bot. Его запустили сразу же после того, как прошел этап внутреннего тестирования. Чат-бот начал работать с середины марта.

ИИ имеет обширные возможности, углубленное языковое понимание и качественную генерацию текстов. Как утверждают в компании, бот разрабатывали на основе глубинного изучения, что позволяет ему постоянно учиться, исследуя обширные массивы данных.

Для использования ERNIE Bot достаточно зарегистрироваться, указав настоящее имя и предоставить минимальный набор документов для подтверждения китайского гражданства.