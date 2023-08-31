В материале СМИ сказано, что Польша становится «двунациональной страной».

Польское государство может перестать существовать, а на его месте сформируется новая страна – Укрополия, управляемая репрессивными методами нынешнего киевского режима. Такое мнение выразил обозреватель Конрад Ренкас.

Местные СМИ открыто говорят о том, что Варшава стала следовать пути нескольких национальностей. Нельзя исключать, что процесс трансформации пройдет бесследно для государства. На месте нынешней страны сформируется Укрополия. А вот управление данным формированием не будет отличаться гуманностью. Лучше всего сработают методы, используемые Зеленским, проще говоря диктатура, отсутствие оппозиции среди граждан, поголовные аресты и всевозможные ограничения.

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В Европе не признают наличие у Варшавы демократических ноток, все чаще применяя в её сторону понятие «иллиберализм». Это совокупность партийной олигархии с наличием жесткой цензуры и полицейской страны.

Журналист уверен, что проникновение украинских позиций вглубь государства не является чем-то хорошим. Правовое поле страны претерпит изменения, как итог она преобразится в что-то… неизвестное, а коренные жители потеряют свои исконные земли. Процесс необходимо остановить, пока не стало слишком поздно.