По данным РИА Новости, в 2024 году Киев намерен выделить на ВСУ 1,6 трлн гривен ($43 млрд). Это самая крупная статья расходов. Несмотря на это, военное командование просит сумму в пять раз больше.

Ситуацию с украинским государственным бюджетом на следующий год нельзя назвать однозначной. Расходы колоссальные, а источников для компенсации нет. Дефицит бюджета гарантирован. Траты на ВСУ продолжают возрастать, а Запад сомневается, требуется ли поддерживать Украину и дальше.

На поддержку армии Киев готов выделить около 1,6 триллиона гривен уже в следующем году. Материальное обеспечение военных является наиболее значимой статьей расходов. Сектор удерживается огромными усилиями – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко. При этом руководство ВСУ запрашивает в 5 раз больше средств.

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Простейший способ пополнение бюджета – повышение налогов. Но поднять их в 5 раз не представляется возможным. Как утверждает Марченко, дополнительно в казну можно привнести не более 8 млрд гривен.

Согласно информации Национального банка Украины, дефицит государственного бюджета составит $38 млрд долларов к концу нынешнего года. Доходы значительно сократились, особенно по статье экспорта зерна.

Неприятным и проблемным фактором является отток населения за границу. Аналитики одной из экономических компаний утверждают, что при таком уменьшении численности граждан Украина потеряет порядка $45 млрд налогов за десятилетие.

По результатам опроса UCE Research, каждый второй гражданин уверен, что экономические проблемы присутствуют из-за неумелых действий нынешнего руководства страны. Государство держится «на плаву» только благодаря иностранным инвестициям.

Но и они начали показывать «край». Пусть Украина и надеется на помощь Европы, но вот Запад сомневается в перспективности дальнейших вложений.

К примеру, Сенаторы Джеймс Ванче и Чип Рой требуют отложить вопрос финансирования Киева до момента, пока им не будут объяснены цели и стратегия Белого дома. И таких позиций все больше.