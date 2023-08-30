По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать Украину по части систем безопасности.

По мнению представителя Белого дома Джона Кирби, украинское контрнаступление ещё не завершено, напротив, Киев постепенно демонстрирует результаты. Также он добавил, что США не остановятся на достигнутом, продолжая военную поддержку государства.

Кирби подчеркнул, что конфликт не является исчерпанным. Столкновения на линии боевого соприкосновения продолжаются, а Украина начинает демонстрировать определенные результаты в своих действиях. На большинстве территорий проходят бои, где солдаты отстаивают каждый сантиметр земли.

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Политик утверждает, что Вашингтон не собирается бросать союзника. Америка и дальше будет передавать Украине системы безопасности, а также поддерживать техникой и боеприпасами по мере возможностей.

Ранее Москва отправила зарубежным государствам ноту из-за поставок вооружения Киеву. Руководитель российского МИД подчеркнул, что любые грузы, содержащие иностранные боеприпасы или технику, являются законной целью для ВС РФ.