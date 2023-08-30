По его словам, таких украинских военных "действительно очень много".

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что некоторые граждане Украины «прозрели». Так он описал прошедший митинг в Киеве, где в 30 августа собрались родственники пленных и тех бойцов, что пропали без вести. С точки зрения Гагина, есть вероятность, что Зеленский будет свергнут.

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Если обратиться к статистике, а также ролику украинского оператора МТС, станет понятно, что потери колоссальные. В материале, который быстро замяли, прозвучала фраза «400 000 солдат больше не возьмут трубку». Ролик оперативно изъяли из сети, но при просмотре объявлений о пропавших без вести становится понятно, что это настоящая цифра.

Гагин считает, что на Украине настал час «прозрения». Люди начали понимать, что их собственный руководитель устроил тотальное уничтожение народа.

Теперь остается только наблюдать за ситуацией. Гагин не исключает, что Зеленский будет свергнут посредством военного переворота. Мирная акция стала первым предвестником рушащегося киевского режима.