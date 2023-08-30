По мнению эксперта, радикальной смены внешнеполитического курса Украины можно добиться только с помощью военного переворота, который, вероятнее всего, будет смертоносным и кровавым.

Украинский глава Владимир Зеленский лишится власти, если примет решение о прекращении боевых действий и инициации мирных переговоров с Москвой. Подобное заявление сделано полковником американской армии Ларри Уилкерсоном в эфире канала YouTube Dialogue Works.

Военный подчеркивает, что украинский руководитель, а также его окружение, оказались в ловушке. У них нет пути назад, иначе это завершится потерей власти или судебным разбирательством.

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С точки зрения эксперта, политический курс в государстве может быть изменен только военным переворотом. Но страна не вынесет подобного конфликта. Восстание будет всеобъемлющим, затронет каждый регион, при этом сопровождаясь огромным числом жертв.

Уилкерсон подчеркивает, что Вашингтон всячески пытается предотвратить подобное развитие событий. Сейчас ведутся работы над сглаживанием ситуации. Гражданская война на Украине и внутренний переворот сделают все иностранные рычаги влияния недееспособными.

Ранее неоднократно звучало заявление о том, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, пока та не выполнит ряд условий, включая вывод войск из государства и возвращение к границам, установленным на 1991 год.