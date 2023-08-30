Риттер отметил, что у России плотная и сложная сеть ПВО, которая не позволит американским истребителям чувствовать себя вольготно в зоне проведения специальной операции.

Истребители F-16, которые хотят поставить Украине, не смогут пережить прямого столкновения с обширной сетью российских систем ПВО. Заявление было сделано бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером в беседе с представителями канала Gegenpol.

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Передача авиации – это политический шаг, имеющий нулевую результативность. Самолеты не смогут изменить ситуации на линии боевого соприкосновения. Присутствует шанс, что конфликт будет завершен до момента отправки истребителей. Если же авиация поспеет, украинские пилоты погибнут зря.

Риттер подчеркнул, что в распоряжении России есть действенные системы ПВО, расположенные плотной сетью. Иностранные истребители не смогут ощущать себя свободно в воздушном пространстве. Также, чтобы авиация исправно функционировала, требуется их объединение с зарубежными комплексами радиообнаружения и наведения, которые Киеву ни за что не поставят. Отправка истребителей – простая трата ресурсов.