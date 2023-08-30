По мнению журналиста, глава российского государства не переживает из-за экономического давления Запада, поскольку оно навредило именно Вашингтону и Брюсселю, в то время как Москва одержала победу в этой сфере.

Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц находятся в замешательстве из-за игнорирования Россией иностранных санкций. Подробности были предоставлены американским журналистом Джексоном Хинклом в собственном блоге.

Руководители Франции и Германии не просто в замешательстве, они разъярены «прохладным» отношением Владимира Путина к европейским ограничениям. Во время личной встречи российский глава даже не упомянул санкции. Макрон отказывался понимать, что происходит.

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С точки зрения журналиста, российский лидер остается спокойным в данной ситуации, не переживая из-за введенных ограничений. Санкции оказались губительными для Европы, но не Москвы. России удалось занять лидерскую позицию, укрепив собственные экономические рубежи.

Пакеты ограничений последовательно вводились в адрес Москвы с момента начала спецоперации. В Европе рассчитывали, что данный инструмент давления разрушит российскую экономику, но сработал «закон бумеранга». Положение в зарубежных странах находится недалеко от критического.