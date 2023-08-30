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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Midjourney показала знаменитых персонажей в стиле художника Теуна Хокса
Как популярные персонажи выглядели бы на картинах голландского художника.

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Голландский художник славится оригинальным подходом к творчеству. Его трагикомические работы, где он сам является главным героем, известны в разных странах. Давайте посмотрим, как Midjourney преобразила популярных киногероев.

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Чужой из внеземной расы не кажется агрессивным, в этой вселенной выглядит элегантно. Он величественно сидит на бежевом кресле и позирует, словно прирожденная модель.

Пеннивайз — танцующий клоун из «Оно». В романе Стивена Кинга он представлен в образе могущественного древнего создания, которое прибыло из другого мира и пробуждается раз в 27 лет. Здесь он спокойный и умиротворенный.

Изображение Дракулы могло бы стать постером к новому фильму. Создание персонажа было вдохновлено образом валашского принца XV века Влада Цепеша. Интерес к нему до сих пор не утрачен.

На Фредди Крюгере другая одежда, но нейросеть смогла сохранить стиль маньяка из улицы Вязов города Спрингвуд. Он орудует в сновидениях своих жертв.

На картину с Кинг-Конгом можно смотреть вечно. Гигантский примат безмятежен, его взгляд устремлен в даль. Он думает о будущем как вершитель реальности, и ему не надо никому доказывать собственную силу.

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#midjourney
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PanzerK
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glavhyilo
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