"Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение в акватории Черного моря", — пишет Telegram-канал «Минобороны России».

Российские военнослужащие перехватили беспилотник, принадлежащий украинским силам, над Черным морем. Об этом стало известно из официального сообщения МО РФ.

Сегодня в районе 13:00 удалось пресечь попытку киевского режима нанести удар беспилотным летательным аппаратом по территории РФ – заявили в ведомстве. Дрон был перехвачен, после чего потерпел крушение.

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Это не единственный прецедент за сегодня. Первый украинский дрон был уничтожен российским истребителем часом ранее, около 12:00 по мск.

Российские военнослужащие регулярно передают информацию о попытках украинских сил атаковать инфраструктуру Крымского полуострова или провести разведку вблизи него. К примеру, несколько дней назад ПВО сбили два беспилотника, зашедших с разных направлений.

На прошлой неделе украинские военнослужащие совершили массированную атаку на Крымский полуостров. В ней было задействовано свыше четырех десятков беспилотников. Больше 30 из них подавили РЭБ, оставшиеся уничтожили ПВО.