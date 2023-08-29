В пресс-службе Пригожина заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.

Похороны Евгения Пригожина прошли тихо и спокойно, в окружении лишь близких ему людей. Такое пожелание прозвучало от родственников почившего. О прошедшем мероприятии РИА Новости узнали от ближайшего окружения Пригожина.

Его родственники не желали торжественности и громкой огласки происходящего. Проводы Евгения Пригожина прошли в максимально закрытой обстановке, где присутствовал лишь ближайший круг друзей и его родных.

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В пресс-службе Пригожина подчеркнули, что все, кто желает проститься с ним, могут побывать на Пороховском кладбище, находящемся в Санкт-Петербурге.

О гибели Евгения Пригожина длительное время не поступала официальная информация в СМИ. Социальные сети наполнились слухами и догадками, а некоторые из пользователей утверждали, что бывший руководитель ЧВК «Вагнер» остался жив.

На днях поступили официальные сведения, что Евгений Пригожин погиб при крушении самолета. Это стало известно после проведения эксперты на месте трагедии.