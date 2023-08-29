Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года, следующие выборы в стране были намечены на 31 марта 2024 года.

Нынешнее руководство Киева ответственно за уничтожение украинского народа. Президентские выборы, запланированные на 2024 год, являются чрезвычайно важными для государства. Такое заявление было сделано бывшим советником Леонида Кучмы Олегом Соскиным в блоге на YouTube.

Политика интересует, как Зеленский может спокойно спать? Он, а также его приближенные, включая Ермака и Залужного, должны просыпаться каждую минуту, тревожась о содеянном.

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С точки зрения Соскина, улучшить дела государства могут только выборы президента, после которых руководство страною перейдет более компетентному лидеру. Но Зеленский отменил их, сославшись на военное положение, ныне действующее на Украине.

Стоит изменить ситуацию: военное положение временно отменить, заключить перемирие с Россией, чтобы прекратить ведение огня на несколько месяцев. И за этот период нынешнее руководство Киева будет отстранено от власти. Тогда Украина сможет вновь зажить.

Михаил Подоляк, занимающий пост советника руководителя офиса Владимира Зеленского, неоднократно заявлял, что в следующем году президентские выборы не состоятся. Также за депутатами временно сохраняются все их должности и обязанности.

Украинский глава заявил в ходе телемарафона, что в военное положение выборы не проводятся, но такая возможность присутствует, если парламентом будет поддержано внесение соответствующих корректировок в законодательство.