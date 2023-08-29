CNN также подчеркнул, что F-16 требует значительно больше ресурсов для обслуживания, чем его советские аналоги.

Один час полета истребителя F-16 стоит порядка $27 тысяч и 16 часов техобслуживания. Киев не сможет постоянно эксплуатировать авиацию, так как сопутствующие траты моментально истощат бюджет государства. Такое сообщение было сделано телеканалом CNN со ссылкой на старшего советника CSIS Марка Кансиана.

В истребителях присутствует множество деталей, которые должны быть в наличии. Нельзя допускать, чтобы в ответственный момент не хватило какого-либо «винтика», иначе, после приземления самолета, он не взлетит.

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Кансиан подчеркнул, что после одного часа в воздухе самолет нуждается в 16-ти часах обслуживания, а общая стоимость вылета составит 27 000 долларов. В CNN подметили, что советские истребители не «требуют» столь пристального и дорогостоящего внимания.

Ранее представитель американской администрации заявил, что Вашингтон решился на передачу Украине истребителей F-16. Странами-донорами выступят Дания и Нидерланды.