В компьютерном клубе заявили, что монитор стоит 25 тысяч рублей. Девушка уже возместила часть ущерба.

В компьютерном клубе Москвы произошел необычный инцидент. Девушка пришла в салон, чтобы поиграть. Она не выглядела подозрительно, но ее посещение нанесло убыток в размере 25 000 рублей.

Девушка играла в Dota 2, но из-за поражения у нее испортилось настроение. Она была в ярости и не смогла сдержать приступ агрессии. От огорчения из-за неудачи в игре геймерша разбила монитор компьютерного клуба.

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Это произошло на глазах администратора клуба. Он был удивлен поступком незнакомки, обычно посетители компьютерного клуба так себя не ведут, это неприемлемо. У девушки был стресс, она вырвала монитор и кинула его на пол. Сумма ущерба составляет 25 000 рублей. К настоящему времени геймерша возместила часть нанесенного ущерба и обещала полностью покрыть все расходы из-за своего буйного поведения.





Сотрудники клуба провели с ней разъяснительную беседу, она принесла свои извинения. Теперь в этот компьютерный клуб эмоциональную геймершу будут пускать только со справкой от психиатра.