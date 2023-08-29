Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.

Если перевести весь текст в Starfield на русский язык, это будет стоить примерно 20 миллионов рублей. Компьютерная космическая ролевая игра состоит примерно из 1,7 миллиона слов. Это в 3 раза больше The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Пользователь форума Zone of Games 0wn3df1x говорит, что сумма только на первый взгляд кажется большой. Но в нее входит не только перевод, но и редактирование, отрисовка шрифтов, текстур и многое другое. Возможно, затраты будут больше 20 миллионов рублей.

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Российские игроки считают, что Starfield надо обязательно переводить. В стране многие говорят по-английски. Скорее всего, в игре будут понятны не все слова, и это будет отвлекать от ее прохождения.

Если над проектом будет трудиться небольшая команда, уйдет 2 года каждодневной работы. И еще 12 месяцев займут тестирование и редактирование. Работа должна быть проведена максимально качественно, иначе это может разочаровать аудиторию. Будет жаль потраченного времени и средств.

Starfield выйдет 6 сентября на PC и Xbox Series X|S. Также в этот день игра пополнит библиотеку сервиса Game Pass. Преимущество Premium-изданий заключается в том, что они получат доступ к тайтлу раньше всех — 1 сентября.