Об этом политик написал в своей соцсети X (бывшая Twitter).

Вивек Рамасвами, сейчас являющийся наиболее популярным кандидатом в президенты США, заявил, что руководство Америки скрывает правду от общественности, не раскрывая подробностей происходящего на Украине.

Рамасвами опубликовал запись в аккаунте в социальной сети X, где предложил гражданам Америки провести длинную линию событий. Начать предстоит с коронавируса, после – обвинение Дональда Трампа в связях с Москвой, ноутбук Хантера Байдена и, разумеется, украинский конфликт. Сколько правды услышала общественность обо всем произошедшем?

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Вашингтон постоянно лжет. На этом настаивает кандидат в президенты США. Нельзя верить в утверждения нынешнего правительства о том, что ситуация на Украине «стабильна». Местные СМИ уже давно «судачат» о провалившемся контрнаступлении, а политикам и остается лишь убеждать граждан в «ситуации под контролем», чтобы не поплатиться за колоссальные растраты бюджета.

Рамасвами начал продвижение практически незаметно, но сейчас стремительно набирает популярность у избирателей.