Презентация под слоганом Wonderlust («Жажда чудес») состоится в 20:00 мск. Трансляция будет доступна на сайте apple.com и в приложении Apple TV.

Через две недели состоится презентация нового устройства от Apple. Такое заявление было сделано на американском телеканале CNBC News. Согласно поступившей информации, компания Apple хочет продемонстрировать миру новую линейку смартфонов. Предположительная дата презентации – 12 сентября.

Американская корпорация Apple уже разослала приглашения на предстоящее мероприятие. Согласно инсайдерской информации, представители компании продемонстрируют новинку – iPhone 15. Но на этом показ не завершается. По неподтвержденной информации, компания может презентовать и новую линейку часов Apple Watch.

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Ещё в 2020 году корпорация перешла на новый формат показа собственной продукции. Она заранее записывает ролики, а после демонстрирует их в установленное время. В этот раз мероприятие должно проходить 12 сентября в 20:00 по мск. Компания обещала «удивить» пользователей своими новинками, представив миру что-то более технологичное и современное, нежели просто смартфон.