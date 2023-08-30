По его словам, в Польше находится множество фирм, которые так и не удовлетворили потребности украинской армии в боеприпасах.

Глава украинского МО Алексей Резников обратился к польским компаниям с требованием вернуть средства за военные заказы, которые не были выполнены. Такое заявление он сделал в ходе интервью с представителями издания «Украинская правда».

Чиновник утверждает, что на территории Польши есть фирмы, которые не выполнили сделанные Киевом заказы. ВСУ так и не увидели оплаченных боеприпасов. Примечательным является то, что среди «мошенников» присутствуют влиятельные корпорации. Одну из таких Резников упоминал в интервью – это компания Alfa.

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Фирма предложила Украине другие разновидности боеприпасов. Военные эксперты изучают возможность их применения. В итоге либо компания передаст снаряды Киеву, либо придется начинать судебное разбирательство.

Министр подчеркнул, что отдельные американские корпорации также затягивают с поставками снарядом. Ведомство уже приступили к судебным разбирательствам с некоторыми из иностранных фирм.

Ранее от украинского чиновника прозвучало заявление о том, что Киев будет расценивать Варшаву в качестве союзника лишь до завершения нынешнего конфликта. В мирные времена страны вновь станут конкурентами за потребительские рынки.