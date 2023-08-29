Риттер отметил, что мощный удар ВС РФ по позициям противника привел «к колоссальным потерям». ВСУ больше не смогут вести боевые действия высокой интенсивности в связи с огромным числом погибших, уверен он.

Украинская 47-я механизированная бригада практические полностью уничтожена в результате нанесенных российскими войсками ударов. Для атаки ВС РФ использовали системы ТОС «Солнцепек», обладающие высокой разрушительной мощью. Заявление о потерях украинской армии было сделано бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером.

Военный эксперт подчеркнул, что сорок седьмая бригада ВСУ уже не существует. По месту дислокации украинских военнослужащих был нанесен удар системами ТОС «Солнцепек». Учитывая мощь данных установок, стоит предполагать наихудшее.

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Огнеметные системы действуют по области. Вероятность, что бойцы уцелели, минимальная. Если и остались выжившие военнослужащие, то это лишь малая часть некогда большой бригады.

Риттер уверен, что Украина «закончилась». Контрнаступление прекратилось, так как ВСУ пришлось в срочном порядке выстраивать оборону из-за продвижения российской армии, а дефицит личных кадров не позволяет совершать тактические маневры.