Авторы потеряли связь с бывшим координатором команды

Фанаты классических игр часто остаются разочарованными. И подобная история приключилась с почитателями старого, но не менее интересного проекта – Gothic 2. Масштабный мод, разрабатываемый на протяжении 15 лет, был отменен. Авторы не смогли связаться со старым координатором команды.

Создатели мода «История Хориниса» для второй «Готики» опубликовали запись, где сообщили о закрытии проекта. Над ним трудились ещё с 2008 года.

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Авторы рассказали причину произошедшего. Они не смогли связаться с бывшим координатором команды. Специалист был ответственен за многое, включая дубляж и хранение записей голосов уже почивших актеров. Выпуск мода без озвучки в оригинале – не самая лучшая идея, поэтому проект отменили.

Gothic 2 вышла в конце ноября 2002 года на компьютеры. Новая модификация должна была разнообразить сюжет и добавить персонажей.