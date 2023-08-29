Уничтожены вагоны со снарядами, около 30 украинских военных, до десяти единиц техники.

Российские военнослужащие на Донецком направлении поразили украинский железнодорожный состав, транспортирующий боеприпасы. Информация содержится в официальном сообщении МО РФ.

Российская разведка выявила прибытие железнодорожного состава, принадлежащего украинским военнослужащим. Транспорт остановился на станции для дальнейшей разгрузки. Состав привез целую партию боеприпасов для артиллерийских систем.

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Координаты цели были переданы операторам ракетных комплексов. Спустя небольшой промежуток времени по транспорту противника был нанесен удар.

Вагоны, в которых содержались боеприпасы, уничтожены. К потерям также причислено около трех десятков украинских военнослужащих и порядка 10 единиц техники.

Также сообщение МО РФ содержало кадры с разведывательного беспилотника, зависшего над Ж/Д станцией. На снимках можно увидеть сам состав, взрыв, последовавший через пару минут, возгорание эшелона и детонацию боеприпасов.