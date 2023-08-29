Он добавил, что страны Запада просчитались, рассчитывая на поражение России. По словам полковника, в апреле, когда западные союзники Украины убедили Зеленского отказаться от идеи мирных переговоров, Россия сменила свою стратегию и перешла в масштабную оборону, во время которой ВСУ понесли колоссальные потери.

Украинский конфликт – это настоящий провал Запада в его планах по стратегическому нанесению урона России. Такое заявление сделал бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, давая интервью каналу Redacted.

Военный эксперт считает, что Вашингтон сам спровоцировал российского лидера Владимира Путина. США намеревались уничтожить РФ, после её решения зайти на Украину. Но это было колоссальной ошибкой и стратегическим просчетом.

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Макгрегор подчеркнул, что зарубежные государства неверно оценили перспективы. В апреле, когда Европа настояла отказаться от мирного решения конфликта, Россия перешла в полноценную оборону. И подобная тактика обернулась огромными потерями для украинских военнослужащих.

Ранее военный эксперт сделал другое заявление. Он считает, что Америка может отправить собственных солдат на Украину, что поддержать ВСУ на фоне полного преобладания российской армии. При этом Макгрегор подчеркнул, что в распоряжении США нет такого количества ресурсов, чтобы провести военную кампанию подобного масштаба. В итоге американские военнослужащие понесут значительные потери, тем самым подкрепив правдивость слов Владимира Путина.