Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз планирует поставить Украине снаряды на сумму 1,1 миллиард евро.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимается грабежом армии, а также способствует усилению конфликта, передавая Украине боеприпасы. Свою позицию в социальной сети X озвучил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Урсула самолично приняла решение об отправке Киеву боеприпасов, общей суммой на 1,1 млрд евро. Она не совещалась по данному поводу с другими участниками ЕС, просто поставив перед фактом. Запасы Европы буквально растаскиваются, при этом конфликт усугубляется все сильнее.

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Москва множество раз подчеркивала, что действия иностранных государств и военная поддержка Украины является не более, чем эскалацией конфликта. На итоги противостояния это не окажет влияния, но усугубит положение Киева, а также сделает Америку и НАТО непосредственными участниками событий.