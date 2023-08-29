По его словам, в случае выявления подлогов виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность.

Киев направил в Харьковскую область специальную комиссию, призванную узнать о настоящей численности личного состава украинских военнослужащих. Подробности были предоставлены РИА Новости военным экспертом, подполковником ЛНР в отставке Андреем Марочко.

Все чаще наблюдаются случаи дезертирства в рядах украинских военнослужащих. Они покидают позиции при приближении российской армии. Руководство харьковских ВСУ передает неверные данные о численности личного состава.

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Чтобы установить, как обстоят дела с бойцами, а также их количеством, Киев направил специальную инспекцию. Их задача – провести проверку, собрав подлинную информацию. Об этом Марочко узнал из собственных источников.

Военный эксперт подчеркнул, что виновных в дезинформации о реальной обстановке ожидают не только служебные взыскания. Вполне вероятно, что после их привлекут к уголовной ответственности. Это становится очевидным, если вспомнить недавние проверки военкоматов.