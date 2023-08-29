Он так же подчеркнул, что нет оснований сомневаться в достоверности сообщений об одобрении Западом уничтожения Украиной "всего российского", в том числе в Крыму.

То, что зарубежные государства одобряют украинские удары по Крыму, является прямым юридическим подтверждением их участие в противостоянии с Россией. Такое заявление было сделано заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым в канале Telegram.

В сообщении политик указал, что рафинированный «военный инцидент» предоставляет Москве возможность действовать согласно «праву войны» против всех государств, входящих в перечень НАТО. Медведев подчеркнул, что предпосылки грядущего Апокалипсиса становятся все отчетливее. До катастрофы осталось несколько шагов.

реклама

С точки зрения политика, ситуация на мировой политической арене далека от стабильной. Сейчас государства нацелены на противоборство с Россией. Москве ничего не остается, кроме как принять вызов, дав соответствующий отпор.

При этом, согласно заявлению Медведева, отсутствуют основания сомневаться в правдивости сообщений на предмет того, что зарубежные страны одобряют уничтожение в Крыму всего, что связано с Россией.