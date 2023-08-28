По мнению эксперта, Владимир Зеленский фактически оказался в западне. Он бросил все силы для атаки на российскую линию обороны, но "уже очевидно, что контрнаступление потерпело крах".

Иностранные государства разделят между собой украинскую территорию после провала контрнаступления. Такое заявление было сделано бывшим советником Леонида Кучмы Олегом Соскиным в собственном блоге на YouTube.

Нынешние союзники начнут «откусывать» от Украины целые куски территории. С точки зрения эксперта, Зеленский загнал государство в ловушку. Он направил все доступные военные ресурсы на линию боевого соприкосновения, но стало понятно, что контрнаступление терпит крах.

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Если украинскую армию уничтожат, от государства ничего не останется. Его порвут на куски не противники, а нынешние помощники.

В СВР РФ неоднократно предупреждали, что Варшава вынашивает планы захватить Украину. Как утверждает руководитель ведомства Сергей Нарышкин, Польша длительное время работала над планами по разделу соседнего государства, полагаясь в этом деле на помощь Америки и Британии.

Также недавно прозвучало заявление о том, что Варшава и Вильнюс могут вторгнуться на украинскую территорию, не уведомляя об этом НАТО.