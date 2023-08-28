Журналист издания отметил, что Запад всегда воспринимал развивающиеся страны как должное и предполагал, что они встанут на его позицию в вопросе Украины. Однако этого не произошло.

Развивающиеся государства разозлись на Запад из-за повышенного внимания к украинскому конфликту. Об этом в своей статье написал обозреватель Global Times Мартин Жак.

Большая часть перспективных стран со стабильной экономикой остались «вне игры». И их отношение к Западу все сильнее приобретало негативный оттенок. Америка просто игнорировала их требования, просьбы и потребности, обращая всё своё внимание на украинский конфликт.

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Жак подчеркнул, что Запад всегда относился к развивающимся странам с пренебрежением, будучи уверенным, что они поддержат его в украинском вопросе. Но реальность и ожидания разительно отличаются. Большинство государств не просто проигнорировало потребности Киева, но и отказалось присоединиться к санкциям против России, тем самым уменьшив эффективность ограничений.

Автор подчеркнул, что странам зарубежья пришлось признать значимость внешнеполитической отрасли и то, что Америка не всегда будет получать желаемую поддержку.