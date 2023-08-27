По словам wutang_72, в ходе разговора Ньюэлл и Магал расстроились, что не смогли провести для фаната CS:GO экскурсию по студии, поэтому они пообещали прислать игроку «нечто особенное».

Фанат CS:GO поблагодарил Гейба Ньюэлла в своем письме. Ответом от главы Valve стали сувениры. Тот самый редкий случай, когда за добро расплатились добром.

Генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл является фигурой, которая не прочь пообщаться с фанатами. Он периодически отвечает на письма, приходящие на его электронный почтовый адрес. Один из пользователей Reddit с ником wutang_72 поделился, что совсем недавно он также выразил благодарность Ньюэллу. В письме он изложил собственные мысли касаемо CS:GO.

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Пользователь написал огромный текст. В нем он поблагодарил главу компании за создание удивительного проекта, который присутствует в жизни человека уже на протяжении 9 лет. Благодаря ему пользователь провел множество интересных часов, а также завел друзей из разных уголков мира.

Также wutang_72 поделился с Ньюэллом видеороликом с собственного канала YouTube. Глава компании, в своем ответе на письмо, указал, что присланный материал ему понравился. Он также ознакомился с другими видео на канале. Копия письма же была переслана ответственному за разработку CS:GO Идо Магалу. После они вместе попросили поделиться впечатлениям об игре.

Во время беседы Ньюэлл и Магал выразили искреннее сожаление, что не могут реализовать прогулку по студии для фаната, но при этом пообещали ему «компенсацию». Через время игрок получит от Valve штаны с логотипом игры, коврик для мыши, на котором есть автографы разработчиков и послание от авторов шутера. Стоит подчеркнуть, что wutang_72 имеет маленький канал, на котором всего полтысячи подписчиков.

Иногда Ньюэлл отвечает даже на шуточные письма. К примеру, прошлым летом, ему прислали фотографию кота, попросив оценить его по шкале от 1 до 10. Руководитель Valve расщедрился на комплимент, назвав питомца «миленьким».