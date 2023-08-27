Уточняется, что Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Акваторию Черного моря посетил «незваный гость». Им оказался американский разведывательный беспилотный аппарат. По этой причине российским оборонительным службам пришлось поднимать истребитель в воздух. Подробности изложены в сообщении ведомства.

Военные подчеркнули, что днем 27 августа радары зафиксировали приближение объекта над акваторией моря. Воздушное судно летело прямо в направлении российских границ. Приближение являлось несанкционированным, предупреждений о возможных «визитерах» не было.

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Чтобы предотвратить прорыв государственной границы в воздухе, а также своевременно предпринять контрмеры, было принято решение поднять в воздух истребитель Су-30, входящий в состав сил, находящихся на дежурстве. Самолет причислен к противовоздушной обороне РФ.

После взлета экипаж быстро провел идентификацию, опознав в неизвестном летательном аппарате американский беспилотник MQ-9A «Reaper». Как только российский истребитель приблизился на расстояние поражения, разведывательный дрон, так и не долетев до границы, выполнил разворот.

Самолет вернулся на базу в стандартном режиме. Полет совершался с соблюдением всех требований безопасности и международных норм.