Отмечается, что чиновники также призывают Киев сосредоточить артобстрелы на "самых важных целях"

Пентагон обратился к Киеву с пожеланием меньше пользоваться беспилотниками для проведения разведки, задействовав для этих целей наземные силы. Подробности изложены в материале газеты Washington Post.

Американские чиновники призывают Украину не переоценивать возможности беспилотных дронов, особенно на фоне выдающейся противовоздушной российской обороны и превосходства в небе. В качестве альтернативы они предложили задействовать наземные войска. Как утверждают американские должностные лица, украинские военнослужащие положительно восприняли данную просьбу.

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Ещё одно пожелание иностранных чиновников заключается в уменьшении трат боеприпасов. Киев должен наносить артиллерийские удары исключительно по «важнейшим целям». Как утверждается в одном из отчетов, украинские военнослужащие за прошедшие 1,5 года потратили порядка 2 млн зарубежных снарядов калибра 155 мм. Иностранные резервы практически опустошены.