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Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон попросил возможность взять интервью у российского президента. Сообщение было сделано Маргаритой Симоньян.
Она подчеркнула, что Карлсон просит хотя бы рассмотреть возможность взятия интервью у Путина. Симоньян надеется, что его просьба будет услышана, а сам глава государства подумает над прошением.
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В этом году Такера отстранили от ведения прямых эфиров несмотря на то, что он занимает лидерскую позицию в рейтинговом списке популярности. При этом его пока не исключили из штата.
Причина отстранения – это запуск Карлсоном собственного шоу в Twitter, что является грубым нарушением условий договора. Такер, в ответ на обвинения, сослался на первую поправку американской Конституции, обеспечивающей его свободой слова.
Карлсон известен своей критикой действий главы США Джо Байдена. Ведущий неоднократно высказывался отрицательно в адрес политиков, тратящих миллионы на спонсирование Украины.