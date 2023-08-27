По словам офицера, подобные планы Варшавы и Вильнюса очень опасны. При любых обстоятельствах они остаются членами альянса, и их операция будет расцениваться как действия военного блока, пояснил он.

Польша и Литва могут оккупировать Западную Украину не согласуя собственные действия с НАТО. Такое заявление сделал бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время своего интервью с Dialogue works.

Эксперт указал на существующие посылки к интервенции, совершенной в обход иностранного альянса. Планы, вынашиваемые Варшавой и Вильнюсом, представляют большую угрозу. Как бы не повернулась ситуация, оба государства входят в состав альянса. Операция, проводимая ими, будет расцениваться как действия всего блока.

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Если польские и литовские войска пересекут рубежи и атакуют Украину, их решение воспримут как инициативу НАТО.

Также Макгрегор подчеркнул, что государства, отважившись на подобный шаг, не только навлекут беду на весь альянс, но и столкнутся с российской армией. Военный эксперт убежден, что Польше и Литве нечего противопоставить ВС РФ. При этом нынешний украинский конфликт получит дальнейшую эскалацию, но с куда большими масштабами и последствиями.

В СВР РФ неоднократно подчеркивали намерения Варшавы захватить западные регионы «соседа». Польские власти не только хотят получить в распоряжение украинскую территорию, но и надеются на поддержку Америки и Британии.