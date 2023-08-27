По его мнению, принятие такого решения поможет побороть коррупцию. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в течение недели.

Украинский руководитель Владимир Зеленский рассказал, что хочет приравнять коррупцию к государственной измене при действующем военном положении.

реклама

С точки зрения Зеленского, подобное решение станет мощным рычагом противостояния коррупции. Также украинский глава подчеркнул, что инициатива будет передана парламенту в течение 7 дней. Согласно законодательным актам, государственная измена во время ведения боевых действий карается максимально жестким образом – лишением свободы сроком на всю жизнь.

Военное положение действует на Украине ещё с февраля прошлого года. В этом же месяце Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В июле нынешнего года решением Верховной рады было продлено действие военного положения до середины ноября 2023. Пока неизвестно, будут ли вновь сдвигаться его сроки. Но среди граждан уже присутствует недовольство, они требуют отмены военного положения и прекращение мобилизации.