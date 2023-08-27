Кадыров опубликовал кадры, на которых, по его словам, запечатлены горящая тяжелая техника и тела украинских штурмовиков, пытавшихся сегодня утром продвинуться вперед.

ВСУ, пытаясь продвинуться на клещеевском направлении, терпят неудачу, во многом благодаря слаженным действиям российских артиллеристов. Такое сообщение опубликовал в своем канале Telegram чеченский руководитель Рамзан Кадыров.

Его пост был посвящен успехам российских бойцов на клещеевском направлении. Украинские военнослужащие придерживаются прежней тактики – пехота, при поддержке бронированных единиц, пытается продвинуться вперед, хотя бы на несколько десятков метров. Стратегия оказывается безуспешной из раза в раз, а артиллеристы умело наносят удары по дислокации противника.

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Кадыров опубликовал несколько фотографий с места событий. На изображениях присутствует украинская техника, объятая пламенем, а также погибшие штурмовики ВСУ, утром предпринявшие попытку прорваться вглубь направления. Но бойцы столкнулись со спецназом «Ахмат» и солдатами 4-й бригады армейского корпуса, которой руководит боевой генерал Алты Алаудинов.

Глава Чечни подчеркнул, что подобный исход будет ждать все тех, кто решил отстаивать иностранные ценности. Они самостоятельно выбрали подобный исход, хотя солдатам всегда предоставляется возможность сохранить свои жизни.