Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в атомной энергетике. При участии "Росатома" строятся новые блоки АЭС "Куданкулам", обсуждаются перспективы сооружения в Индии новых мощностей по российским проектам.

За прошедшие 4 года Индия впервые совершила торговую сделку с Россией, приобретя у Москвы крупную партию урановой руды. Суммарная стоимость «покупки» составляет около $13,5 млн. РИА Новости узнали подробности из официальных источников – министерства торговли и промышленности.

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Согласно сделке, Россия направила в Индию около 118 тонн урановой руды. Предыдущая аналогичная сделка заключалась только 4 года назад, в 2019. В прошлый раз Нью-Дели за 12 месяцев получил около 1,77 тысячи тонн урана, а стоимость закупки составила свыше $100 млн.

Перед этим состоялось подписание договоренностей между Россией и Бразилией. Страны заключили соглашение на предмет поставок природного урана.



