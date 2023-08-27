реклама
Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили три лодки, на которых были украинские диверсанты. Подробности изложены РИА Новости руководителем пресс-центра подразделения Романом Кодряном.
За прошедшие 24 часа российские бойцы обнаружили несколько отрядов украинских диверсантов, пытавшихся пересечь местность на лодках вблизи населенных пунктов Бургунка и Садовая. Всего на суднах находилось около 6 человек.
реклама
На другом направлении, около Токаревки, российскими артиллеристами было уничтожено несколько украинских орудий, включая Д-30, а также подавлен минометный расчет ВСУ. Операторы беспилотников обнаружили дислокацию гаубицы М777, после чего нанесли по ней удар дронами. Боевая единица была уничтожена.
Также удалось успешно отразить пару атак и нанести огневое поражение по нескольким пунктам дислокации украинских военнослужащих, базирующихся в пгт Очаков и Тягинка. Вместе с тем поражен склад ВСУ с боеприпасами, расположенный в Дмитровке.
В четверг поступило сообщение от временного руководителя Херсонской области Владимира Сальдо. Он рассказал, что российские военнослужащие предотвратили высадку украинских бойцов на левобережье Днепра.