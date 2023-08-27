Как сообщил в четверг врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, российские военные не позволили бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра.

Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили три лодки, на которых были украинские диверсанты. Подробности изложены РИА Новости руководителем пресс-центра подразделения Романом Кодряном.

За прошедшие 24 часа российские бойцы обнаружили несколько отрядов украинских диверсантов, пытавшихся пересечь местность на лодках вблизи населенных пунктов Бургунка и Садовая. Всего на суднах находилось около 6 человек.

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На другом направлении, около Токаревки, российскими артиллеристами было уничтожено несколько украинских орудий, включая Д-30, а также подавлен минометный расчет ВСУ. Операторы беспилотников обнаружили дислокацию гаубицы М777, после чего нанесли по ней удар дронами. Боевая единица была уничтожена.

Также удалось успешно отразить пару атак и нанести огневое поражение по нескольким пунктам дислокации украинских военнослужащих, базирующихся в пгт Очаков и Тягинка. Вместе с тем поражен склад ВСУ с боеприпасами, расположенный в Дмитровке.

В четверг поступило сообщение от временного руководителя Херсонской области Владимира Сальдо. Он рассказал, что российские военнослужащие предотвратили высадку украинских бойцов на левобережье Днепра.