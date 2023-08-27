Так он прокомментировал статью официального представителя МИД Марии Захаровой для "Комсомольской правды". Пресс-секретарь министерства иностранных дел отметила, что урановые боеприпасы превращают Украину в "непригодную для жизни землю" и впоследствии могут навредить соседним странам.

Вашингтон уничтожает Украину, направляя ей боеприпасы, содержащие обедненный уран. Такое заявление в социальных сетях сделал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Политик подчеркнул, что «спасение» обходится государству слишком дорого. Обедненный уран – крайне опасный элемент. Кеннеди-младший подчеркнул, что он положит конец подобной политике, если станет президентом.

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Такой комментарий политик дал на статью официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Она подчеркнула, что урановые боеприпасы идут лишь во вред Украине. Местные территории, после применения таких снарядов, превратятся в безжизненные и опасные пустоши, где нельзя будет взращивать какие-либо ценные культуры.

Ранее издание WSJ, сославшись на высокопоставленных американских чиновников, рассказало в своей публикации, что Вашингтон принял положительное решение об отправке Киеву танковых снарядов, содержащих обедненный уран.