Представители Минобороны Австралии заявили, что военнослужащие непричастны к инциденту.

Вблизи австралийского побережья рухнул американский военный вертолет V-22 Osprey. Воздушное судно было задействовано в совместных учениях нескольких стран. Данное сообщение транслировалось на телеканале Sky News Australia, где привели ссылки на источники.

Примерно в 11:00 по местному времени американский вертолет потерпел крушение вблизи острова Мелвилл. Воздушное судно принимало участие в программе учений Predators Run, в которых задействованы американские, австралийские, индонезийские и другие военнослужащие.

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На борту присутствовало порядка двух десятков человек. Достоверно неизвестно, имеются ли среди них жертвы. Пока морпехов считают пропавшими без вести.

Через некоторое время ABC News сообщил, что нескольких пехотинцев удалось спасти. Пока неизвестно, имеются ли погибшие. На месте действуют бригады скорой помощи и правоохранительные органы.

Представители австралийского МО выступили с заявлением о непричастности военнослужащих к произошедшему.

Учения длятся чуть больше двух недель. Программа завершится 8 сентября. В мероприятии принимают участие свыше 2 500 человек из нескольких стран.

В конце июля был другой прецедент. Четверо австралийских военных погибли во время крушения вертолета MRH-90 Taipan.