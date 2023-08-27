Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Глава GSC о S.T.A.L.K.E.R. 2: «Эта игра совсем не похожа на другие»
Евгений Григорович поразмышлял о завешенных ожиданиях фанатов, о работе на движке Unreal Engine 5 и о другом

реклама

Глава GCS поделился собственными впечатлениями о проекте S.T.A.L.K.E.R. 2. Он считает, что игра кардинально отличается от своих конкурентов.

Геймдиректор, по совместительству являющийся руководителем GSC Евгений Григорович, обсудил проект «Сталкер 2» с журналистами IGN. Он также поделился соображениями на предмет ожиданий геймеров. С его точки зрения, фанаты, сформировавшие представления в период длительного ожидания, столкнутся с несоответствием воображенной картины.

реклама

Григорович подчеркнул, что в сети есть множество отзывов на предмет игры «Сталкер 2». Люди делятся своими мнениями и предпочтениями, а также видением проекта. Если же реальность и ожидания не будут соответствовать друг другу, по итогу фанатов будет ожидать лишь разочарование.

Если же игроки начнут прохождение, со временем забыв, какой проект у них сейчас на экранах мониторов, то им удастся углубиться в исследования, изучая представленный разработчиками мир. Григорович утверждает, что картина сможет удивить, ведь она отличается от всех нынешних тайтлов, умело сочетая разнообразные жанры.

Безусловно, конкуренты представляют открытые миры и отменные сеттинги. Но «Сталкер 2» является масштабной игрой, реалистичным шутером, где повествуется о современном Чернобыле, при этом есть составляющие научной фантастики, а нелинейный сюжет – приятная «изюминка».

Глава GCS поделился и мыслями в отношении движка Unreale Engine 5, использованного для разработки проекта. На первых этапах работы с ним студия столкнулась с множественными трудностями, ранее не имея соответствующего опыта. Но вот позже авторам удалось понять, что именно этот движок позволит реализовать задуманное в полной мере. К примеру, команда значительно повысила качество модель и текстур, сделав анимацию плавнее, а изображение – реалистичнее.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Baldur’s Gate 3 получила огромный патч с 1000+ исправлений
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
20
Bild: экономика Германии идёт ко дну, правительство топит производство в санкциях, а улучшений нет
2
ВМС Китая заявили, что испытывают самую мощную электромагнитную пушку на планете
2
Лукашенко про гибель Пригожина: Я не могу сказать, кто это сделал
+
В Венгрии стартует серийное производство танка Leopard 2A7HU и бронемашины Wisent 2
+
Аппараты iPhone 15 получат длинный и медленный кабель USB-C
1
Bloomberg: конфликт на Украине заходит в тупик
+
AMD официально представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT — начало продаж 6 сентября
6
Крипто-энтузиаст вложил в Doge 250к долларов, не продал при росте до 3млн и сегодня их цена 50к
1
Искусственный интеллект официально запретит американским школьникам читать некоторые книги
6
ASRock готовит новые модели RX 7800 XT и RX 7700 XT серий Challenger, Steel Legend и Phantom Gaming
1
Два украинских МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью
4
Российские экономисты ожидают укрепления рубля в сентябре и рассказали, когда за $1 будут давать 70р
36
Япония наверняка продолжит усиливать санкции против Китая в сфере поставок литографического оборудования
+
Что будет с ЧВК Вагнер теперь по мнению иностранных СМИ
1
Директор Diablo 4 о критике 1-го сезона: «Мы думали, что делаем все верно»
+
Знаменитый пилот ВСУ «Джус Файтер» погиб при столкновении с МиГ-29 – лётчики не поделили полосу
+
Пользователи WhatsApp теперь могут отправлять HD-видео
+
В России проведены испытания боевого лазера для поражения беспилотников — СМИ
+
Saints Row вышла в Steam после годового эксклюзивного размещения в EGS
+

Популярные статьи

ТОП-15 мифов о видеокартах
37
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
14
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
142
Новые фрегаты КНДР класса Amnok способны нести крылатые ракеты с ядерным боезарядом, считают В США
+
Devil May Cry 5: немного о последней игре знаменитой серии
+
ТОП-12 мифов о материнских платах для компьютеров
8
Все, что нам известно про S.T.A.L.K.E.R. 2 на текущий момент
6
Оживляю MSI 970A-G46 после неудачной прошивки BIOS
6
Апгрейд длиной в 4 года, или Как сделать из компьютера школьника - игровой компьютер школьника
+
Почему видеокарта – это лучшее средство для борьбы с осенней депрессией, а AMD навевает тоску
22

Сейчас обсуждают

Товарищ Ким
00:27
Наконец до депутатов допёрло! Плохо, что эти инициативы скорее всего, не будут работать как надо. Доходит ведь до маразма! Участковые (которых не дозовёшься на реальную уголовщину), с ЖЭКовскими тад...
В России могут начать лишать уклонистов приобретённого гражданства
Товарищ Ким
00:19
"вот негодяи пиндосовские,это они покололи пригожина" К сожалению правда страшнее. Использовавашие Пригожина, люди, просто зачищают хвосты. Нехорошая тенденция. Всё стало решаться, по канонам "лихих...
ЧВК Вагнер: Нас пытаются поссорить те кому это выгодно
Вассисуалий Лоханкин
00:15
Шеша, это ты опять из своего свинарника хрюкнул?)))
ТОП-12 мифов о материнских платах для компьютеров
Товарищ Ким
00:11
Крайне поверхностная статейка.
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
Dobpelkopf
00:11
Ты забыл вытереть рот после говна.
В России могут начать лишать уклонистов приобретённого гражданства
cibershot
00:07
Щас наши нарисуют доказательства о причасности скоклов и пендоссии. Как обычно
ЧВК Вагнер: Нас пытаются поссорить те кому это выгодно
32Влад32
00:06
Какой ты спец! Я восхищен твоими знаниями! Принимал участие в разработке и испытаниях "Кинжала"?
Два украинских МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью
cibershot
00:05
Да вы на счастливое прыгающее лицо гаранта гляньте когда сочувствовал, ага иностраннные спец службы
ЧВК Вагнер: Нас пытаются поссорить те кому это выгодно
32Влад32
00:01
А по другому никак!
Politico: уступки Путину станут геостратегическим фиаско Запада по мнению Данилова
AndreySE-VL
00:00
Есть места не принадлежащие ни одной стране, например Северный полюс ))
В России могут начать лишать уклонистов приобретённого гражданства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем