Евгений Григорович поразмышлял о завешенных ожиданиях фанатов, о работе на движке Unreal Engine 5 и о другом

Глава GCS поделился собственными впечатлениями о проекте S.T.A.L.K.E.R. 2. Он считает, что игра кардинально отличается от своих конкурентов.

Геймдиректор, по совместительству являющийся руководителем GSC Евгений Григорович, обсудил проект «Сталкер 2» с журналистами IGN. Он также поделился соображениями на предмет ожиданий геймеров. С его точки зрения, фанаты, сформировавшие представления в период длительного ожидания, столкнутся с несоответствием воображенной картины.

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Григорович подчеркнул, что в сети есть множество отзывов на предмет игры «Сталкер 2». Люди делятся своими мнениями и предпочтениями, а также видением проекта. Если же реальность и ожидания не будут соответствовать друг другу, по итогу фанатов будет ожидать лишь разочарование.

Если же игроки начнут прохождение, со временем забыв, какой проект у них сейчас на экранах мониторов, то им удастся углубиться в исследования, изучая представленный разработчиками мир. Григорович утверждает, что картина сможет удивить, ведь она отличается от всех нынешних тайтлов, умело сочетая разнообразные жанры.

Безусловно, конкуренты представляют открытые миры и отменные сеттинги. Но «Сталкер 2» является масштабной игрой, реалистичным шутером, где повествуется о современном Чернобыле, при этом есть составляющие научной фантастики, а нелинейный сюжет – приятная «изюминка».

Глава GCS поделился и мыслями в отношении движка Unreale Engine 5, использованного для разработки проекта. На первых этапах работы с ним студия столкнулась с множественными трудностями, ранее не имея соответствующего опыта. Но вот позже авторам удалось понять, что именно этот движок позволит реализовать задуманное в полной мере. К примеру, команда значительно повысила качество модель и текстур, сделав анимацию плавнее, а изображение – реалистичнее.