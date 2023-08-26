По словам эксперта, сейчас на линии соприкосновения для Киева складывается тупиковая ситуация. Российская линия обороны оказалась непробиваемой, и ВСУ ничего не могут сделать на передовой.

Украинские военнослужащие оказались бессильны перед наступлением российских войск. Подобное заявление было сделано бывшим советником Леонида Кучмы Олегом Соскиным в собственном блоге на канале YouTube.

Контрнаступление, как таковое, отсутствует. Достаточно обратить своё внимание на линию боевого соприкосновения, чтобы понять, что Украина сидит в «глухой» обороне, постепенно сдавая позиции. В ближайшей перспективе – потеря Купянска, а после и Харькова. На других направлениях ситуациях аналогичная.

реклама

Эксперт подчеркивает, что Киев оказался в тупике. Укрепления, возведенные российскими военными, оказались несокрушимыми. ВСУ не знают, что им делать на линии боевого соприкосновения.

Соскин добавил, что украинская сторона понесла значительные потери как в личном штате, так и в вооружении. С его точки зрения, пора завершать боевую часть конфликта, переходя к мирным переговорам с Россией, пока от Украины хоть что-то осталось.





Летнее контрнаступление было начато Киевом 4 июня. Украинские военнослужащие, сопровождаемые иностранной техникой, выдвинулись сразу по ряду направлений. Но за прошедшие 2,5 месяца ВСУ не смогли продемонстрировать каких-либо результатов.