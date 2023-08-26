По данным онлайн-карты Министерство цифровой трансформации Украины, в подконтрольной киевскому режиму части ДНР объявили воздушную тревогу.

В Краматорске, находящемся под контролем киевского руководства, прогремел сильный взрыв. Об этом сообщили в публикации издания «Страна.ua».

Авторы статьи рассказали, что на территории города прогремело несколько взрывов. В небо поднимаются клубы дыма.

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Согласно информации, взятой с онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в части ДНР, находящейся под контролем Киева, оперативно объявили воздушную тревогу.

ВС РФ начали наносить удары по предприятиям и объектам энергетики ещё с октября прошлого года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что атаки являются ответом за содеянное украинскими спецслужбами на Крымском мосту.

За прошедшие пару месяцев выросла частота нанесения ударов. Было совершено несколько атак по инфраструктуре одесского порта и постройкам в городе Николаев. В ходе операций российские военнослужащие уничтожили пункты изготовления беспилотных катеров, используемых украинскими бойцами для нападения на Черноморский флот.