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Экс-разведчик Риттер: ВСУ сдадут Харьков без боя
По мнению эксперта, когда украинская линия обороны падет, то они сразу отступят на другой берег Днепра, ВСУ не будут пытаться защитить город.

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Украинские военнослужащие не станут отстаивать Харьков до «последнего бойца», просто оставив город в распоряжение России. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty. Эксперт полагает, что украинцы не станут выстраивать оборонительные рубежи в Харькове. Они сдадут город без боя.

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Риттер уверен, что украинские военнослужащие не смогут длительное время удерживать оборонительную линию. В распоряжении российской армии есть все необходимые средства для прорыва рубежей. Также, в качестве альтернативы, ВС РФ могут оцепить город, беря солдат ВСУ измором. В этом противостоянии им не победить. Как только линия обороны будет прорвана,остатки ВСУ переправятся на другой берег Днепра, не предпринимая попытки защитить Харьков.

Риттер уточнил, что значительные потери со стороны ВСУ в ходе нынешнего контрнаступления приведут к упадку украинской армии ещё до момента вхождения ВС РФ в Харьков. Летняя операция, инициированная Киевом, обернулась настоящим провалом. Так считают не только представители украинского сообщества. Иностранные СМИ, ранее пропагандировавшие успехи контрнаступления, изменили тональность вещания. 

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#новости
Источник: rumble.com
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