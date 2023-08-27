По мнению эксперта, когда украинская линия обороны падет, то они сразу отступят на другой берег Днепра, ВСУ не будут пытаться защитить город.

Украинские военнослужащие не станут отстаивать Харьков до «последнего бойца», просто оставив город в распоряжение России. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty. Эксперт полагает, что украинцы не станут выстраивать оборонительные рубежи в Харькове. Они сдадут город без боя.

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Риттер уверен, что украинские военнослужащие не смогут длительное время удерживать оборонительную линию. В распоряжении российской армии есть все необходимые средства для прорыва рубежей. Также, в качестве альтернативы, ВС РФ могут оцепить город, беря солдат ВСУ измором. В этом противостоянии им не победить. Как только линия обороны будет прорвана,остатки ВСУ переправятся на другой берег Днепра, не предпринимая попытки защитить Харьков.

Риттер уточнил, что значительные потери со стороны ВСУ в ходе нынешнего контрнаступления приведут к упадку украинской армии ещё до момента вхождения ВС РФ в Харьков. Летняя операция, инициированная Киевом, обернулась настоящим провалом. Так считают не только представители украинского сообщества. Иностранные СМИ, ранее пропагандировавшие успехи контрнаступления, изменили тональность вещания.