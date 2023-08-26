Кооперативный симулятор ограбления выйдет 21 сентября

В Сети появился ролик с первым получасом геймплея Payday 3. Но пользователи разочарованы увиденным. Ожидания от кооперативного симулятора ограбления, особенно на фоне двух успешных предыдущих частей, были более высокими. Геймеры имеют надежду, что представленный ролик является лишь демонстрацией, а разработчики продолжат работу над проектом.

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Презентация состоялась во время проведения мероприятия gamescom 2023. Посетители фестиваля могли опробовать новинку самостоятельно, пройдя одну из миссий в порту Нью-Йорка. Сам же видеоролик, освещающий геймплей, был опубликован на YouTube-канале GamersPrey.





Payday 3 – это шутер от первого лица. Франшиза является симулятором ограбления. Действия этой части разворачивается в Нью-Йорке. Выход новинки ожидается во второй половине сентября нынешнего года.