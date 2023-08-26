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Figaro: Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах
Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке, несмотря на проблемы судоходства в Черном море. Об этом сообщает французское издание Figaro.

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Россия покорила зерновой рынок. Проблемы в Черном море не сказываются на её позициях в отрасли. Заявление было сделано французским изданием Figaro в одной из новых публикаций.

Последние несколько лет сборы урожая в России превышают среднестатистические значения. Это является предпосылкой к светлым перспективам. За Москвой закрепится зерновой рынок и в следующем году, пусть и присутствуют определенные риски для хода суден в Черном море.

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В публикации издания вспомнили о словах главного аналитика сельскохозяйственных рынков компании Agritel. Он уверен, что преобладание России в данной отрасли является спасением ситуации. Сейчас нет стабильного спроса и предложения, страны пытаются занять лидерство в сфере, особенно после выбывания одного из конкурентов – Украины. Москва же взяла ситуацию в свои руки, несколько стабилизировав положение.

Согласно данным, предоставленным Министерством сельского хозяйства США, мировые поставки зерновых культур уменьшатся на 3 млн тонн, также ожидается сокращение запасов. Такая ситуация пойдет на пользу России, занимающей позицию ключевого мирового экспортера. В отечете сказано, что поставки, реализуемые Москвой, составляют четверть от мирового оборота.

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