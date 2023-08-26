Обозреватель издания PressTV рассказал,что все больше экспертов соглашаются с тем, что антироссийские санкции нанесли огромный ущерб ЕС.

Европа уже не на грани банкротства, а переступила его черту. Экономические показатели в иностранных компаниях демонстрируют критичные отметки за прошедшие несколько лет. При этом НАТО и Америка не собираются прекращать спонсирование Украины, несмотря на наносимый бюджету ущерб. Подробности изложены в публикации издания PressTV.

Европейский союз намеревается и дальше отправлять новые пакеты военной помощи, несмотря на все растущее банкротство в рядах зарубежных фирм.

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Петер Стано, являющийся официальным представителем ЕС во внешнеполитической отрасли, поделился с изданием, что Европа не собирается бросать Киев на «произвол судьбы». Но с точки зрения журналиста, данное высказывание было сделано для того, чтобы сгладить опасения от приближающегося кризиса, на фоне которого значительно вырастет стоимость жизни в европейских государствах.

Санкции, введенные в отношении России, оказались губительными для Запада. Пострадала промышленность, экономика, и, что не менее важно, имидж.

В иностранных государствах подскочила стоимость энергоресурсов, выросла инфляция. Все больше предприятий принимают решение о сокращении штата или закрываются на фоне огромных ценников на топливо и сырьё.