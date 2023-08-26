Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
NYT: Украина не применяла американскую технику при ударах по России
Должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными, также считают, что атаки дронов с Украины на территории России направлены на укрепление морального духа украинских граждан и военных на фоне "медленного" контрнаступления.

реклама

Американские представители заявили, что нападение Украины на российскую территорию осуществлялось собственными средствами. Киев не использовал иностранное вооружение для атак. Об этом стало известно из публикации издания New York Times.

реклама

Чиновники США обеспокоены возможным нарушением договоренности со стороны Украины. Поставки вооружения осуществляют при условии его использования для защиты государства, а не нападения на территорию России. Высокопоставленные лица поспешно сделали заявление, что Киев, нанося удары по РФ, использует лишь собственные снарядами, не применяя американских ракет. В публикации не уточнено, о каких именно ударах идёт речь.

С точки зрения некоторых американских чиновников, решивших остаться инкогнито, нападения беспилотниками, совершаемые украинскими военнослужащими, являются важным стратегическим приемом. Так киевский режим пытается поднять боевой дух граждан, удрученных отсутствием результатов контрнаступления.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Криптобиржа Binance запретила россиянам покупать лиры и другую иностранную валюту
СМИ: ЕС продолжает поддерживать Украину в ущерб собственной экономике
Figaro: Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
5
Bild: экономика Германии идёт ко дну, правительство топит производство в санкциях, а улучшений нет
2
Минобороны РФ уже 20 лет модернизирует крейсер «Адмирал Нахимов» и потратило на это 200 млрд рублей
11
ВМС Китая заявили, что испытывают самую мощную электромагнитную пушку на планете
1
Россия применяет 436 самолётов на Украине — глава ГУР Буданов
2
В Венгрии стартует серийное производство танка Leopard 2A7HU и бронемашины Wisent 2
+
Google незаметно ускорила 1.5 млрд смартфонов на Android до 30% – кто может претендовать на буст
2
Лукашенко про гибель Пригожина: Я не могу сказать, кто это сделал
+
AMD Ryzen 5 7500F или Intel Core i5-13400F для бюджетной геймерской сборки — игровые тесты от HUB
4
Аппараты iPhone 15 получат длинный и медленный кабель USB-C
1
Робот-гуманоид Ameca заявил, что у него есть сознание и собственная личность
2
Bloomberg: конфликт на Украине заходит в тупик
+
Вода - причина того, что державы мира хотят достичь южного полюса Луны
2
CHERRY представила новые переключатели MX2A и клавиатуру K5V2
+
AMD официально представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT — начало продаж 6 сентября
6
Российские экономисты ожидают укрепления рубля в сентябре и рассказали, когда за $1 будут давать 70р
36
Минобороны Турции отвергло возможную альтернативу зерновой сделки
+
Не все смартфоны семейства Galaxy S24 получат процессор Snapdragon 8 Gen 3
+
ВС РФ ночью поразили центр принятия решений ВСУ
+
Крипто-энтузиаст вложил в Doge 250к долларов, не продал при росте до 3млн и сегодня их цена 50к
+

Популярные статьи

На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
22
ТОП-15 мифов о видеокартах
35
Проверяю Microsoft Windows 7 на соответствие экспериментальным требованиям
40
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
142
Новые фрегаты КНДР класса Amnok способны нести крылатые ракеты с ядерным боезарядом, считают В США
+
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
12
Devil May Cry 5: немного о последней игре знаменитой серии
+
Все, что нам известно про S.T.A.L.K.E.R. 2 на текущий момент
6
Оживляю MSI 970A-G46 после неудачной прошивки BIOS
4
Почему видеокарта – это лучшее средство для борьбы с осенней депрессией, а AMD навевает тоску
14

Сейчас обсуждают

mirror1986
13:26
А красные все ждут новый фср🤣🤣🤣
NVIDIA внедрила поддержку DLSS 3.5 в SDK для разработчиков, обновлённые DLL уже доступны геймерам
NIKE XXXL
13:10
У меня таб а7 10.4 которым я редко пользуюсь, брал для фильмов
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
Димон Иванов
13:06
Как теперь жить? :)
В сети появились 30 минут геймплея Payday 3
Jessie Austin
12:58
Брать 4060 Х_Х
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
Jessie Austin
12:57
Юзать ноут как системник Х_Х
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
Honkai star reil
12:54
Я уже купил себе, допиваю. Сейчас опять пойду.
Почему видеокарта – это лучшее средство для борьбы с осенней депрессией, а AMD навевает тоску
BruteForce
12:52
> "Не совсем понятно, почему боевые расчеты украинских ЗРК С-300ПС не стреляют по беспилотному летательному аппарату", - вопрошают западные аналитики внимательно изучившие это видео. Тратить ракету С...
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
Serezhka
12:50
Те-же яйца, только в профиль.
Почему видеокарта – это лучшее средство для борьбы с осенней депрессией, а AMD навевает тоску
Алексей Панин
12:46
Сын достоин Директора🤙🏻
Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
Velyurov
12:38
Шеш, там пиво свежее подвезли на обочину Майкоп-Туапсе, успей затарить.
Почему видеокарта – это лучшее средство для борьбы с осенней депрессией, а AMD навевает тоску
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем