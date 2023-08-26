Должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными, также считают, что атаки дронов с Украины на территории России направлены на укрепление морального духа украинских граждан и военных на фоне "медленного" контрнаступления.

Американские представители заявили, что нападение Украины на российскую территорию осуществлялось собственными средствами. Киев не использовал иностранное вооружение для атак. Об этом стало известно из публикации издания New York Times.

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Чиновники США обеспокоены возможным нарушением договоренности со стороны Украины. Поставки вооружения осуществляют при условии его использования для защиты государства, а не нападения на территорию России. Высокопоставленные лица поспешно сделали заявление, что Киев, нанося удары по РФ, использует лишь собственные снарядами, не применяя американских ракет. В публикации не уточнено, о каких именно ударах идёт речь.

С точки зрения некоторых американских чиновников, решивших остаться инкогнито, нападения беспилотниками, совершаемые украинскими военнослужащими, являются важным стратегическим приемом. Так киевский режим пытается поднять боевой дух граждан, удрученных отсутствием результатов контрнаступления.