Обозреватель издания также отметил, что вопрос о поддержке Украины из-за грядущих президентских выборов становится важнейшим фактором.

Украинские военнослужащие не могут сравниться с российской армией, несмотря на обещанные иностранными государствами истребители. Такое мнение опубликовал в статье обозреватель Newsweek Марк Дэвис.

С его точки зрения, отсутствуют даже предпосылки к тому, что поредевший штат ВСУ сможет что-то противопоставить огромной по численности российской армии. Войскам, с высокой вероятностью, придется капитулировать, чтобы сохранить свои жизни. Пусть вскоре Украине и поставят истребители F-16, но это устаревшие модели авиации. В небе они столкнутся со второй по размерам ВВС в мире, имеющей в распоряжении передовые единицы техники.

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Дэвис подчеркнул, что вопрос о поддержке Украины из-за приближающихся выборов относится к важнейшим критериям. Позиция кандидата по конфликту станет залогом для определения его дальнейшей судьбы.

Журналист обратил внимание, что в Америке появились противоборствующие позиции. Первые призывают незамедлительно прекратить финансирование Украины и заняться внутренними делами государства, другие же готовы поддерживать Киев до непосредственного завершения конфликта. Большая часть американцев «разрывается» между двух позиций.

Москва неоднократно делала заявление, что передача Украине вооружения и техники не изменит итогов конфликта, а лишь приводит к его эскалации. Согласно словам российского главы МИД Сергея Лаврова, США давно перестали быть «помощниками», превратившись в участников действий.