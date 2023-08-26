Автор статьи The New York Times подчеркнул, что поднятие боевого духа украинцев и ВСУ за счет таких символических атак особенно важно из-за застопорившегося контрнаступления.

Удары беспилотников по российской территории наносятся с целью поднятия морального духа украинских военнослужащих. Об этом написано в публикации NYT.

Как утверждают уполномоченные лица США, данная тактика является демонстрацией для граждан Украины, что Киев сохраняет свою дееспособность и имеет возможность нанести удар в ответ.

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Автор публикации подчеркивает, что поднятие морали как военнослужащих, так и мирных жителей, является крайне важным мероприятием, особенно в условиях отсутствия результатов в контрнаступлении.

Официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов недавно сделал заявление, что атаки по российской столице и Крымскому полуострову не перестанут наноситься. При этом Киев отказывается брать на себя ответственность за нападения.

Иностранная общественность опасается ответной реакции России, несмотря на низкую эффективность действий ВСУ. Москва может также ударить по украинской столице, нанеся вред и без того пораженной инфраструктуре.