Род Фергюсон объяснил, в чем причина провала дебютного сезона Diablo 4

Директор франшизы Diablo 4 Род Фергюсон высказался о критике первого сезона. Он объяснил провал тем, что во время создания дебютного сезона авторы были уверены, что все делают верно. И это была огромная ошибка.

С его слов, в Blizzard искренне полагали, все, что делается для игры, может понравиться аудитории. Глава франшизы думает, что ошибка студии, в первую очередь, заключается в неверном представлении потенциальных ожиданий реакции игроков. Авторы старались работать быстрее, чтобы не заставлять долго ждать геймерское сообщество. Они хотели порадовать игроков и полагались на их отзывы. «У нас есть 2/3 решений, давайте дадим их игрокам, а оставшееся сделаем позже», ─ думали они. Однако время показало, что такой подход не оправдал ожиданий, от него не было пользы.

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Но при этом Фергюсон акцентировал внимание на том, что в будущем игра станет намного лучше. В следующий раз ожидания аудитории будут оправданы сполна. Разработчики будут делать все возможное, чтобы не подвести геймеров. Blizzard исправит спорные моменты, которые так не понравились многим игрокам. Студия признает ошибки и усердно исправляет их.

Над следующим сезоном команда работает, опираясь не только на опросы, но и внутренние обсуждения, прямые трансляции. Релиз сезона «Крови» запланирован на октябрь, его тематика ─ вампиры. В данный момент в Blizzard заняты подготовкой обновления 1.1.3, оно должно выйти уже в конце августа.