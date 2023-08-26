Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Директор Diablo 4 о критике 1-го сезона: «Мы думали, что делаем все верно»
Род Фергюсон объяснил, в чем причина провала дебютного сезона Diablo 4

реклама

Директор франшизы Diablo 4 Род Фергюсон высказался о критике первого сезона. Он объяснил провал тем, что во время создания дебютного сезона авторы были уверены, что все делают верно. И это была огромная ошибка.

С его слов, в Blizzard искренне полагали, все, что делается для игры, может понравиться аудитории. Глава франшизы думает, что ошибка студии, в первую очередь, заключается в неверном представлении потенциальных ожиданий реакции игроков. Авторы старались работать быстрее, чтобы не заставлять долго ждать геймерское сообщество. Они хотели порадовать игроков и полагались на их отзывы. «У нас есть 2/3 решений, давайте дадим их игрокам, а оставшееся сделаем позже», ─ думали они. Однако время показало, что такой подход не оправдал ожиданий, от него не было пользы.

реклама

Но при этом Фергюсон акцентировал внимание на том, что в будущем игра станет намного лучше. В следующий раз ожидания аудитории будут оправданы сполна. Разработчики будут делать все возможное, чтобы не подвести геймеров. Blizzard исправит спорные моменты, которые так не понравились многим игрокам. Студия признает ошибки и усердно исправляет их.

Над следующим сезоном команда работает, опираясь не только на опросы, но и внутренние обсуждения, прямые трансляции. Релиз сезона «Крови» запланирован на октябрь, его тематика ─ вампиры. В данный момент в Blizzard заняты подготовкой обновления 1.1.3, оно должно выйти уже в конце августа. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры
Источник: gamesradar.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Baldur's Gate III выйдет на Xbox в этом году
Голос Миротворцу в Mortal Kombat 1 даст Джон Сина
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
20
Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
6
Зеленский попросил у Финляндии списанные F-18 Hornet: Мы берем всё, что нам дают
9
Минобороны РФ уже 20 лет модернизирует крейсер «Адмирал Нахимов» и потратило на это 200 млрд рублей
11
ВМС Китая заявили, что испытывают самую мощную электромагнитную пушку на планете
1
Россия применяет 436 самолётов на Украине — глава ГУР Буданов
+
Цены на видеокарты продолжают расти несмотря на укрепление курса рубля
3
В Венгрии стартует серийное производство танка Leopard 2A7HU и бронемашины Wisent 2
+
Илон Маск тестирует версию Cybertruck, назвав ее «лучшим продуктом Tesla за всю историю»
+
Болгария передаст Украине 100 единиц БТР-60 – машине 70 лет, и она пробивается даже из пулемёта
7
AMD Ryzen 5 7500F или Intel Core i5-13400F для бюджетной геймерской сборки — игровые тесты от HUB
4
В пресс-службе ЧВК Вагнер опубликовали обращение от командиров
6
Google незаметно ускорила 1.5 млрд смартфонов на Android до 30% – кто может претендовать на буст
1
Робот-гуманоид Ameca заявил, что у него есть сознание и собственная личность
3
В Сети появились кадры уничтожения украинской пусковой установки и РЛС ЗРК С-300
1
Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
+
CHERRY представила новые переключатели MX2A и клавиатуру K5V2
+
Режиссер серии фильмов "Великий уравнитель" хочет омолодить Дензела Вашингтона
+
Разработчик российских «Байкалов» уйдёт с молотка – «Т-платформа» продаёт разработки процессоров
13
Вода - причина того, что державы мира хотят достичь южного полюса Луны
2

Популярные статьи

Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
18
На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
22
Проверяю Microsoft Windows 7 на соответствие экспериментальным требованиям
37
ТОП-15 мифов о видеокартах
30
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
15
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
142
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
12
Новые фрегаты КНДР класса Amnok способны нести крылатые ракеты с ядерным боезарядом, считают В США
+
Обзор мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
3

Сейчас обсуждают

andrew_riddler
01:04
Покупай лучше у меня 6800хт за сорокет (гарантийка днс до ноября 2025),будешь 4070 шатать А я 7900 возьму
AMD сравнила производительность RX 7800 XT и RX 7700 XT с возможностями RTX 2070 SUPER и RX 5700 XT
andrew_riddler
01:02
Берниган,ты рад что через месяц сможешь на своей 3050 фср3 включить ? Наверное танцевал сегодня ? Только как то не по понятиям будет,раз есть принцип то надо топить за него до талого,что все от амуды ...
AMD сравнила производительность RX 7800 XT и RX 7700 XT с возможностями RTX 2070 SUPER и RX 5700 XT
typym6ek
00:48
Боже кто же все эти идиоты, которые донатят? Или они все под грибами?
Авторы Star Citizen собрали уже более $600 миллионов на разработку своего «космического долгостроя»
Yilec
00:47
"Эуропэйци" как были варварами, так и остались. Животных жаль, что попали к ним.
В Норвегии решили убить всех 40 оленей, которые замечены в переходе границы из РФ в поисках корма
Зю
00:33
Аппле потратила годы и миллионы $, запрещая через суды право на ремонт. Даже совместили БИОС на чипе SSD, который распаивают для невозможности ремонта. А SSD в Маках летят за несколько месяцев после ...
Голос Миротворцу в Mortal Kombat 1 даст Джон Сина
Nvtt
00:11
зассал ботокс, даже двойняшу не отпускает
В Кремле заявили, что Путин не планирует очно участвовать в саммите G20
Umid Xaydarov
00:01
красава. если бы россия или китай так сделал, пипец паника у всего мира была.
Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1"
Vasijara
23:46
Фига мощь, надо было ещё с 1050 Ti сравнить, вот это мощь была бы, а ещё, ещё лучше с 7600 GS, мега прорыв был бы! АМД вперде планеты всей! Ну ладно, возможно у амд не хватило баблишка на что поновее....
AMD сравнила производительность RX 7800 XT и RX 7700 XT с возможностями RTX 2070 SUPER и RX 5700 XT
Zet Zetter
23:30
На картинке кассета из советского Урагана. 155мм кассеты выглядят вот так:
ВСУ не отслеживают места применения кассетных боеприпасов США
troglodit
23:01
европейские нелюди во всей красе
В Норвегии решили убить всех 40 оленей, которые замечены в переходе границы из РФ в поисках корма
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем